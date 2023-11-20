Новый президент Аргентины Милей сделал первое заявление после избрания на пост

Президент Милей: Аргентина будет работать со всеми странами свободного мира

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пообещал работать со всеми странами свободного мира. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир. «Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил он.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов. Его соперник — министр экономики и кандидата от правых сил Серхио Масса признал поражение.