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05:22, 20 ноября 2023Мир

Новый президент Аргентины Милей сделал первое заявление после избрания на пост

Президент Милей: Аргентина будет работать со всеми странами свободного мира
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Cristina Sille / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пообещал работать со всеми странами свободного мира. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир. «Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил он.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов. Его соперник — министр экономики и кандидата от правых сил Серхио Масса признал поражение.

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      Юлия Мискевич
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