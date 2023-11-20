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04:07, 20 ноября 2023Мир

Посол в Аргентине прокомментировал победу противника сотрудничества с Россией

Феоктистов: РФ надеется, что Аргентина сохранит приверженность многополярности
Дмитрий Феоктистов

Дмитрий Феоктистов. Фото: МИД России / Global Look Press

Россия рассчитывает, что новый президент Аргентины Хавьер Милей сохранит приверженность многополярности. Об этом заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов, комментируя победу Милея на выборах главы государства. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Москва рассчитывает на приумножение дружбы с Буэнос-Айресом, надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабинете министров, готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, всегда останется для этой страны другом, готовым протянуть руку помощи, и уверена, что такой настрой присущ и аргентинцам.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов. Его соперник — министр экономики и кандидата от правых сил Серхио Масса признал поражение.

Возвышение малоизвестного еще некоторое время назад Милея стало следствием сложной экономической ситуации в стране. Милея отличает крайний популизм, неприятие феминизма и абортов, он выступает с антикитайских позиций.

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