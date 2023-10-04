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11:56, 4 октября 2023Мир

В МИД рассказали о планах по приему в БРИКС потенциальных кандидатов

Рябков: БРИКС согласует список кандидатов на вступление к 2024 году
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему в октябре следующего года саммиту в Казани. Об этом на пленарном заседании VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность» в СПбГУ заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во исполнение решений саммита [в Йоханнесбурге] ведется работа над модальностью новой категории государств-партнеров, которые должны получить статус, максимально близкий к полноформатному членству. Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани. Не исключаем попадания в него и ряда латиноамериканских стран», — констатировал Рябков.

Дипломат уточнил, что Россия приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран Латинской Америки подключиться к деятельности этого объединения, отметив, что данный шаг послужит расширению связей с регионом и укреплению стратегического партнерства между государствами.

Ранее МИД России сообщил, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется в 2024 году и пройдет под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В заявлении российского внешнеполитического ведомства также говорится, что государства-члены объединения ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел БРИКС в России в 2024 году.

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    Дарья Балацкая
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