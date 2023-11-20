В Аргентине исключили вступление страны в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Мондино исключила вступление Аргентины в БРИКС

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино исключила вступление страны в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», — ответила она на вопрос, присоединится ли Аргентина к организации с 1 января 2024 года.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов. Его соперник — министр экономики и кандидата от правых сил Серхио Масса признал поражение.

В октябре сообщалось, что Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения.