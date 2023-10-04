В Венесуэле рассказали о планах присоединения к БРИКС

Замглавы МИД Рон: Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну

Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) во вторую волну расширения объединения. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел страны по делам Северной Америки Карлос Рон, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что это произойдет. Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение», — сказал он.

По словам Рона, вопрос о присоединении Каракас обсуждает с несколькими странами-членами БРИКС и получает поддержку в этом вопросе. При этом, отвечая на вопрос о возможности приема в союз в 2024 году, когда председателем будет Россия, он отметил, что не знает, как будут разворачиваться события.

Также замглавы МИД Венесуэлы рассказал, что страна прорабатывает план визита министра иностранных дел республики Ивана Хиля Пинто в Россию.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему в октябре следующего года саммиту в Казани. Дипломат уточнил, что Россия приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран Латинской Америки подключиться к деятельности этого объединения.