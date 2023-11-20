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06:37, 20 ноября 2023Мир

В Аргентине заявили о планах разорвать связи с Китаем и Бразилией

Кандидат на пост главы МИД Мондино: Аргентина разорвет связи с КНР и Бразилией

Фото: Gustavo Sánchez / Unsplash

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая», — отметила она в ответ на вопрос, будет ли Аргентина поощрять экспорт и импорт с этими странами.

В настоящее время КНР и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.

Милей уже сделал первое заявление после избрания на пост. Он пообещал работать со всеми странами свободного мира.

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      Марина Совина
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