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05:51, 20 ноября 2023Мир

Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга

Трамп поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Фото: Go Nakamura / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине. Он написал об этом в соцсети Truth Social, использовав фразу, которая стала символом его предвыборной кампании в 2016 году.

«Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и снова сделаете Аргентину великой!» — заявил американский политик. Фраза перекликается со слоганом Make America Great Again (MAGA) («Сделать Америку снова великой») — политическим лозунгом самого Трампа.

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.

Милей уже сделал первое заявление после избрания на пост, пообещав работать со всеми странами свободного мира. Он подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир.

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      Александра Синицына
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