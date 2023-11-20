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19:24, 20 ноября 2023Культура

Оливер Стоун заявил о попытках США лишить Россию суверенитета

Режиссер Оливер Стоун обвинил США в желании лишить Россию суверенитета

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что США стремятся лишить Россию суверенитета и захватить ресурсы страны. Об этом он заявил в ходе беседы с порталом MovieWeb.

Кинематографист подчеркнул, что с приходом к власти президента России Владимира Путина страна стала сильнее. «[Американцы] не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат», — сказал он.

В июле Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации Путина. Он вспомнил свою беседу с главой государства в 2017 году во время съемок документального фильма о нем. По словам режиссера, он не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности», когда брал у него интервью. «Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — заявлял режиссер.

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