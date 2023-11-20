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13:38, 20 ноября 2023Моя страна

Пищащую кедровку с лакомством сняли на видео на Сахалине

На Сахалине сняли, как кедровка клюет шишку

Жители Сахалина покормили кедровку с рук и сняли ее на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «Дом. Дача. Огород. Сахалин».

На кадрах видно, как птица садится на ладонь автора видеозаписи и, попискивая, начинает клевать шишку с орехами. «Кедровка прилетела полакомиться», — отмечено в подписи к посту.

Кедровка является единственным массовым распространителем кедра в Сибири. Она обитает в лесах Европы и Азии от Скандинавии и Альп до Камчатки, на Курильских островах, в Приморье, Японии, Китае, а также на юго-востоке Казахстана. После этих птиц в лесу на десятки и сотни километров не остается шишек на кедрах.

Ранее сообщалось, что птенца длиннохвостой неясыти, который пострадал от нападения ворон, выпустили в лес на Сахалине после реабилитации. Известно, что птицу спасли сотрудники «Сахалинэнерго».

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      Варвара Кошечкина
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