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15:25, 20 ноября 2023Силовые структуры

Подозреваемого в получении взятки директор филиала «Гортранса» арестовали

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО директора филиала «Гортранса» за взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО директора филиала «Гортранса» Александра Хабарова. Об этом сообщает портал 66.ru.

Он будет под арестом до 30 декабря. Мужчина обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). При этом подробности уголовного дела неизвестны.

По информации Ura.ru, изначально говорилось, что Хабарова задержали из-за скандала с закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, ему вменяют «связь с поставщиками запчастей».

Александр Хабаров занимал руководящие должности в «Гортрансе» в течение более 20 лет. Его филиал стал самым убыточным муниципальным унитарным предприятием Екатеринбурга. По данным на конец октября, убыток «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.

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      Варвара Митина
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