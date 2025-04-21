Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

Экс-директор уральского филиала «Гортранса» Хабаров отрицает вину во взятке

Суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера «Гортранса» Александра Хабарова, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, Хабаров получил взятку за помощь в заключении договоров на поставку запчастей для троллейбусов. От цены контракта он должен был получить десять процентов.

Сам экс-директор филиала «Гортранс» не признает свою вину.

Александр Хабаров был задержан осенью 2023 года.

