Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 21 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

Экс-директор уральского филиала «Гортранса» Хабаров отрицает вину во взятке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подозреваемого в получении взятки директор филиала «Гортранса» арестовали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера «Гортранса» Александра Хабарова, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, Хабаров получил взятку за помощь в заключении договоров на поставку запчастей для троллейбусов. От цены контракта он должен был получить десять процентов.

Сам экс-директор филиала «Гортранс» не признает свою вину.

Александр Хабаров был задержан осенью 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    «Стрелы Чингисхана» найдены в российском регионе

    Повар из пиццерии неожиданно стал моделью и поделился опытом

    Названа причина изгнания россиян в купальниках с пляжа ОАЭ

    Губернатор назвал тупым моральным уродом выбросившего в мусор письма детей бойцам СВО

    Задержанный за взрыв страйкбольной гранаты в гостинице мужчина попал на видео

    Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

    Мавзолей Ленина решили временно закрыть

    Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

    Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости