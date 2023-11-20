Популярный стендап-комик рассказал об алкогольной зависимости

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль в ролике на YouTube-канале рассказал, что столкнулся с алкогольной зависимостью.

31-летний комик раскрыл, что в 2018 году в его жизни произошло несколько трудных событий. Он признался, что начал «заглушать» связанные с ними переживания алкоголем.

Кроме того, Коваль расстался с девушкой и впервые стал жить один. Юморист старался часто бывать в компаниях, где нередко выпивал. «И вот так потихонечку все это начало превращаться в зависимость, как мне кажется сейчас. И так было года три. Постоянные какие-то пьянки, постоянное похмелье, постоянный какой-то мрак», — высказался он.

Через некоторое время комик стал замечать, что подобный образ жизни негативно сказывается на его внешности и здоровье. По словам юмориста, он набрал 10 килограммов и начал испытывать проблемы с потенцией. Тогда Коваль принял решение отказаться от алкоголя на 100 дней, поспорив с подругой на крупную сумму денег, так как сам он не мог бросить эту привычку. «Сложно вообще не было. Потому что я допился до такого состояния, где у меня буквально алкоголь вызывал отвращение», — заключил он.

Ранее стендапер побывал в Париже и назвал минус европейской столицы. Коваль пожаловался на высокие цены на такси, на которое за недельное путешествие потратил около 25 тысяч рублей.