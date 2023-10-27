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11:21, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик назвал минус Парижа

Кадр: «Канал Коваля» / YouTube

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль пожаловался на дорогое такси в Париже. Минус европейской столицы он назвал в ролике, доступном на его YouTube-канале.

Стендапер рассказал, что приехал в город на недельный отдых. По его словам, он совершил шесть поездок на такси, за которые в сумме отдал 250 евро (примерно 25 тысяч рублей по нынешнему курсу).

«Такси супер-мега-гигадорогое. (...) Я пешком ходил, реально», — посетовал Коваль.

Ранее юморист рассказал о недостатках сервиса в транспорте и гостиницах Парижа. По словам Коваля, в его номере протекала ванна, но сотрудники отеля игнорировали эту проблему. А в парижском метро комик не мог приобрести проездной билет за наличные.

До этого стендапер рассказал о высокой стоимости его путешествия по Европе. Он назвал цены на авиабилеты и номера в гостиницах безумием.

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      Мария Большакова
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