Известный российский комик пожаловался на цены в Европе
Известный российский комик, участник проекта Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Коваль рассказал, что много потратил на оплату путешествия по Европе. На высокие цены он пожаловался в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Юморист признался, что при планировании путешествия по Европе его смутили высокие цены. «Это какое-то безумие. При том, что я не бизнес-классом лечу, не в пятизвездочных гостиницах живу, ничего такого», — отметил Коваль.
Также комик заявил, что у него были другие ожидания от поездки. «Я думал, что этого бюджета мне хватит, чтобы просто обогатить Францию моими денежками. А это оказался необходимый минимум», — пожаловался он. Также Коваль заметил, что думал приобрести брендовые вещи по невысокой цене, но из-за других трат ему этого не удастся сделать. Сколько именно денег он потратил на отпуск, комик не уточнил.
Дмитрий Коваль участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, выступал со стендап-концертами. Сейчас он ведет программы «Разгоны» и «Книжный клуб», выходящие на YouTube-канале «Stand-Up Club #1».
Ранее звезда «Женского Stand Up» Ирина Мягкова пожаловалась на цены во Франции. Она заявила, что в этой стране квартира площадью в шесть метров стоит восемь миллионов рублей.