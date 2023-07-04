Известный российский комик пожаловался на цены в Европе

Комик Дмитрий Коваль рассказал, что много потратил на путешествие по Европе

Известный российский комик, участник проекта Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Коваль рассказал, что много потратил на оплату путешествия по Европе. На высокие цены он пожаловался в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Юморист признался, что при планировании путешествия по Европе его смутили высокие цены. «Это какое-то безумие. При том, что я не бизнес-классом лечу, не в пятизвездочных гостиницах живу, ничего такого», — отметил Коваль.

Также комик заявил, что у него были другие ожидания от поездки. «Я думал, что этого бюджета мне хватит, чтобы просто обогатить Францию моими денежками. А это оказался необходимый минимум», — пожаловался он. Также Коваль заметил, что думал приобрести брендовые вещи по невысокой цене, но из-за других трат ему этого не удастся сделать. Сколько именно денег он потратил на отпуск, комик не уточнил.

Дмитрий Коваль участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, выступал со стендап-концертами. Сейчас он ведет программы «Разгоны» и «Книжный клуб», выходящие на YouTube-канале «Stand-Up Club #1».

Ранее звезда «Женского Stand Up» Ирина Мягкова пожаловалась на цены во Франции. Она заявила, что в этой стране квартира площадью в шесть метров стоит восемь миллионов рублей.