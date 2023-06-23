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10:43, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Юмористка с ТНТ пожаловалась на цены в популярной у россиян европейской стране

Участница «Женского Stand Up» Мягкова пожаловалась на цены на квартиры в Париже
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Кадр: Чужие письма / YouTube

Российская юмористка, креативный продюсер и участница шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на цены в популярной у россиян европейской стране — во Франции. На эту тему она высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики Мягковой задали ей вопрос о том, хотела ли бы она переехать во Францию. «Ну, вот как? Здесь квартира шесть метров стоит восемь миллионов рублей», — возмутилась юмористка и опубликовала снимок маленькой однокомнатной квартиры.

Мягкова призналась, что раньше мечтала прилететь во Францию и наконец сделала это. «Теперь мечтаю о квартире в Париже», — написала она. Юмористка также пошутила, что предпочла бы, чтобы кто-нибудь подарил недвижимость в этом городе, так как там слишком высокие цены.

Ранее Мягкова показала, как выглядит после ремонта ее жилье в Москве. В квартире юмористки есть одна ванная комната, гостиная, соединенная с кухней, спальня и гардеробная. Юмористка приобрела собственное жилье в ипотеку три года назад. Квартира стоила более 11 миллионов рублей.

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    Олег Давыдов
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