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Создательница юмористического шоу на ТНТ показала квартиру в Москве

Стендап-комик Ирина Мягкова показала квартиру, купленную в ипотеку в Москве

Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Популярная российская стендап-комик, ведущая и создательница юмористического шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова показала, как выглядит после ремонта ее жилье в Москве. Юмористка рассказала о новом жилье Карену Адамяну во время интервью для его YouTube-канала «Макарена».

В квартире Мягковой есть одна ванная комната, гостиная, соединенная с кухней, спальня и гардеробная. Юмористка приобрела собственное жилье в ипотеку три года назад. Квартира стоила более 11 миллионов рублей. Мягкова делала ремонт в два этапа: сначала отремонтировала ванную комнату, а потом все остальное.

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Комнаты выполнены в светлых тонах с акцентами в виде отделанными под кирпич стенами и ярким холодильником. Оформлением интерьера занимался знакомый дизайнер Мягковой. «Я хотела, чтобы квартира была максимально не похожа на гостиницу. Потому что эти гостиницы меня так задолбали за
мою жизнь. А сейчас очень модно, чтобы интерьер был похож на гостиничный, когда все так прилизано, мрамор», — уточнила ведущая.

Ранее в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Мягкова рассказала, как несколько месяцев жила в Казани, однако чувствовала там себя некомфортно. Она переехала туда на полгода вместе с возлюбленным, за которого позже вышла замуж.

Нина Ташевская
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