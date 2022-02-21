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Российская юмористка рассказала о некомфортной жизни в Казани

Продюсер Ирина Мягкова рассказала, что ей было некомфортно жить в Казани

Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Российская юмористка и продюсер Ирина Мягкова рассказала, что несколько месяцев жила в Казани, однако чувствовала там себя некомфортно. Она поделилась историей в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», выпуск которого опубликован на YouTube.

По словам Мягковой, она прожила в Казани полгода вместе с возлюбленным, за которого позже вышла замуж. Мужчина работал в столице Татарстана.

Для юмористки переезд стал первым в жизни, на тот момент ей было 23 года. «Я так-то жила с родителями, а тут я переехала, и мне было некомфортно», — поделилась Мягкова. Однако она не раскрыла другие подробности.

В январе 2021 года своим опытом переезда поделилась бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. По словам модели, переехав в Москву из Читинской области, ей приходилось жить на улицах и ночевать на вокзале столицы.

Нина Ташевская
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