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12:45, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Российский комик назвал минус популярного у туристов европейского города

Комик Дмитрий Коваль пожаловался на сервис в гостиницах и транспорте Парижа

Фото: Herwig Prammer / Reuters

Известный комик Дмитрий Коваль, вернувшийся из путешествия по Европе, пожаловался на сервис в гостиницах и метро Парижа. Минус этого популярного у туристов города он назвал в выпуске YouTube-шоу Евгении Гришечкиной.

Одним из существенных недостатков Парижа Коваль счел уровень сервиса в гостиницах. По его словам, когда он жил в отеле, в номере протекала вода в ванной комнате. «Я миллион рублей потратил, чтобы [было] это? (...) Я подхожу (на ресепшн — прим. «Ленты.ру»), и всем так плевать», — отметил юморист.

Также комик рассказал о трудностях при покупке проездного в метро. По словам Коваля, на станции ему не разрешили купить билет за наличные, хотя у него не работала карта. «Мне говорят: "Значит, на следующую станцию тебе". И я реально пошел на следующую станцию, чтобы за кэш купить билет», — вспомнил он.

Ранее комик пожаловался на высокую стоимость путешествия по Европе. Юморист назвал цены в европейских странах безумием.

Коваль выступает со стендап-концертами, а также ведет такие YouTube-шоу на канале «Stand-Up Club #1». Также юморист участвовал в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

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    Мария Большакова
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