Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

У обладателя самого большого джекпота лотереи попытались отобрать $2 млрд

31-летний Эдвин Кастро может считаться одним из самых счастливых людей на планете: осенью 2022 года он сорвал рекордный джекпот в лотерею Powerball — больше двух миллиардов долларов. Однако его триумф довольно быстро омрачился: некий Хосе Ривера заявил, что выигрышный билет на самом деле купил он, и подал в суд. Абсурдный судебный процесс, в котором меняются показания едва ли не каждую неделю, длится почти год, и конца ему пока не видно.

13 ноября представители Калифорнийской комиссии по лотереям наконец разрешили адвокату Дэвиду Депаоли посмотреть запись с камеры наблюдения Центра техобслуживания Джо в районе Алтадина, штат Калифорния. На ней видно, кто именно купил там билет лотереи Powerball год назад. Это видео остается главным камнем преткновения в скандале, который с февраля разворачивается вокруг самого большого джекпота в истории. Увидеть его смогли пока только юристы.

Я лично посмотрел запись с камер наблюдения, и там все кристально ясно. Эдвин Кастро купил выигрышный билет Powerball, нет никаких сомнений Дэвид Депаоли адвокат Эдвина Кастро

Депаоли представляет интересы обладателя крупнейшего джекпота в истории, который выиграл 2,04 миллиарда долларов. А самый громкий процесс вокруг лотереи в истории США продолжается и больше всего похож на затянувшийся фарс.

Хосе Ривера обвинил в краже своего бывшего арендодателя

Исторический розыгрыш Powerball провели вечером 8 ноября 2022-го. В феврале стало известно имя самого удачливого человека на планете: им оказался 31-летний Эдвин Кастро. По закону победитель лотереи имеет право на три месяца анонимности, чтобы нанять команду юристов и сделать иные приготовления к новой жизни.

Согласно правилам лотереи, Кастро мог получить меньшую сумму сразу или согласиться на выплату полной суммы в течение 30 лет. Американец выбрал первый вариант и после уплаты всех налогов забрал 628 миллионов долларов.

Однако вскоре после того, как имя Кастро прогремело на весь мир, некий Хосе Ривера заявил, что это он купил выигрышный билет. По его версии, билет лежал на столе в его комнате, а потом был похищен арендодателем Урачи Ромеро и каким-то образом попал Кастро. Ромеро сказал, что жилец якобы действительно показывал ему билет Powerball, который сорвал джекпот.

Это может выглядеть странным, но Хосе Ривера действительно показал мне этот билет до того, как узнал, что он выиграет. Но я не знаю, как он потерял его Урачи Ромеро

Фото: Adam Beam / AP

Он выдвинул версию, что билет мог забрать некий приятель Риверы, который ночевал у него в ночь с 7 на 8 ноября. Однако в гражданском иске, поданном в мае, говорится, что Ромеро признал кражу во время личного общения с Риверой, но сказал, что билет потерял.

Нагромождение противоречивых показаний и заявлений становилось все запутаннее. Ривера и его адвокаты потребовали обнародовать запись с камер того самого Центра техобслуживания Джо, так как она точно покажет, что билет купил именно он.

Кастро, который уже успел купить роскошное поместье на Голливудских холмах за 25,5 миллиона долларов, сразу же подал встречный иск против Риверы. В заявлении было сказано, что последний не смог доказать, что между официальным победителем лотереи и якобы похитившим билет Ромеро есть хоть какая-то связь.

Сотрудники Центра техобслуживания Джо отвергли заявление Риверы

Выигрыш Кастро озолотил не только его. Джо Чахейд, владелец Центра техобслуживания Джо, продавший счастливый билет, получил, согласно правилам лотереи, один миллион долларов. Сотрудники заправки с самого начала отвергли любую возможность ошибки.

У Калифорнийской комиссии по лотереям очень строгие правила определения победителей. Этот парень просто сумасшедший! Он явился сюда со своими адвокатами, орущими об этом [что Ривера купил выигрышный билет]. Мы ничего не могли с этим поделать

сотрудник Центра техобслуживания Джо в интервью Daily Mail 23 февраля 2023 года

Он также сказал, что комиссия сразу же получила видеозапись и проверила ее кадр за кадром, прежде чем объявить победителя. Сотрудники комиссии также заявили, что считают победителем Кастро.

Однако тот самый ролик до сих пор не обнародован. При этом в официальном письме комиссии в редакцию Daily Mail сказано, что она считает победителем Кастро и не уполномочена расследовать «какие-либо незаконные инциденты между игроками» — заниматься этим должны местные правоохранительные органы.

Рассмотрение дела отложили на 2024 год

В середине июля два юриста Риверы написали самоотвод и снялись с процесса. Адвокат Кастро заявил, что дело против его подзащитного с самого начала было бесперспективным.

Фактически для иска не было никаких оснований. В данный момент мы просто занимаемся обслуживанием процесса, но с самим иском огромные проблемы. Однажды станет ясно, что именно Эдвин Кастро является законным владельцем билета Дэвид Депаоли адвокат Эдвина Кастро

К тому времени Ривера утверждал, что Ромеро взял у него билет, но потом соврал, что он ничего не выиграл. Впрочем, вариантов этой истории с обеих сторон процесса в прессу просочилось так много, что назвать какой-то из них основным невозможно.

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / Getty Images

Голова пошла кругом, кажется, даже у полиции. В июне полицейское управление Пасадены начало расследование против Риверы: его заподозрили в пустой трате времени следователей.

Репортер The US Sun присутствовал на последнем заседании суда по иску об украденном билете 29 сентября. Он сказал, что слушание мгновенно превратилось в юридический хаос. В частности, адвокаты Риверы заявили, что судебные документы были вручены не тому Эдвину Кастро. Оказалось, что отец победителя лотереи носит то же имя, и теперь процедуру передачи официальных бумаг нужно провести заново.

Стороны начали строчить друг на друга жалобы, обвиняя в затягивании процесса. В итоге заседание перенесли на 24 февраля 2024 года, чтобы юристы разобрались со всеми бумагами.

В деле остались странности

Пока гремят судебные баталии, обладатель 628 миллионов долларов тратит их на красивую жизнь. Помимо дома на Голливудских холмах за 25,5 миллиона, Кастро купил дом в японском стиле за четыре миллиона в родной Алтадине, а в начале сентября — особняк в Лос-Анджелесе за 47 миллионов. Кроме того, теперь он катается по Калифорнии на винтажном Porsche 911 за 250 тысяч долларов.

Профессиональные финансовые консультанты тут же бросились критиковать новоявленного мультимиллионера за глупые траты, но его это, кажется, совсем не волнует.

В конце сентября Кастро заметили в Международном аэропорту Лос-Анджелеса с загадочной блондинкой. СМИ гадают, как самый удачливый человек на планете распорядится своим богатством и не превратится ли он в очередного победителя лотереи, который спустит все на безумные и бесполезные покупки и азартные игры.

Тем временем Хосе Риверу официально обвинили в заведомо ложном доносе. Заседание по его делу назначено на 1 декабря. Если его признают виновным, ему грозит крупный штраф и до полугода тюремного заключения. Иск Риверы против Кастро выглядит безрассудной попыткой разбогатеть за чужой счет

Особняк в Лос-Анджелесе за 47 миллионов, который купил Кастро Кадр: Daily Mail

Однако загадок в этом деле достаточно. Почему Ривера вообще решил, что сможет отсудить деньги? Почему обвиненный им в краже Ромеро утверждает, что видел у него выигрышный билет, какой смысл поддерживать человека, подавшего на тебя в суд? Почему та самая запись из Центра техобслуживания Джо до сих пор не обнародована, а адвокату Кастро была показана только в середине ноября?

Вряд ли ответы на эти вопросы появятся в ближайшее время. По крайней мере до 24 февраля 2024-го вряд ли стоит на это надеяться.