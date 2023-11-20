Появились версии о возможной причине смерти экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

Ngs42.ru: у умершего экс-губернатора Кузбасса Тулеева были проблемы со спиной

У умершего экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева в последние годы были проблемы со спиной. Версии о возможной причине его кончины появились у регионального портала Ngs42.ru.

По сведениям журналистов, бывший глава Кемеровской области получил тяжелую травму еще в молодости, работая на железных дорогах. В пожилом возрасте Тулеев ходил с тросточкой.

Сам экс-губернатор Кузбасса рассказывал, как президент России Владимир Путин помог ему, узнав о травме. «В какой-то один момент я встал и просто не смог пойти. Я президенту позвонил, объяснил ситуацию. Он очень по-человечески отнесся. Отпустил меня на операцию в Германию», — отметил Тулеев в одном из интервью.

Он указал, что это произошло за полтора года до отставки.

О смерти Тулеева стало известно в понедельник, 20 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев напомнил, что политик руководил регионом «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса».

Тулеев ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого не удалось спасти 60 человек, в том числе 37 детей.