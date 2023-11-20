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06:26, 20 ноября 2023Россия

Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Цивилев: экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер на 80-м году жизни
Аман Тулеев

Аман Тулеев. Фото: «Цивилев. Кузбасс» / Telegram

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале.

«Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России», — написал он, назвав смерть Тулеева невосполнимой утратой.

Цивилев напомнил, что Тулеев возглавил Кемеровскую область «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса». По его словам, жители региона помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Оман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет — с 1997 по 2018 год. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В 2019 году Тулеев рассказывал об отвернувшихся от него людях и «пустоте вокруг» после ухода с поста главы региона. Политик пояснил, что пока человек у власти, он всем нужен и окружающие относятся к нему с почтением. Тулеев отметил, что сначала ему было обидно за сложившуюся ситуацию, но сейчас он понимает, что люди себя так ведут, потому что «всеми движет страх за свою карьеру, должность».

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      Марина Совина
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