Путин понадеялся на партнерство с Аргентиной в поздравлении новому президенту

Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины

Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Херардо Милея с избранием на пост президента Аргентины. Телеграмма приводится на сайте Кремля.

В поздравлении Путин понадеялся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с южноамериканской страной в различных сферах и на конструктивный диалог по актуальным международным вопросам.

Также российский лидер пожелал Милею успехов в «столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия».

Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, прошедшем 19 ноября, набрав более 55 процентов голосов.

Среди прочих идей Милей выступает за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

