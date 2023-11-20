Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта в РФ

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов повышать скорость и комфортность общественного транспорта, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что на всех видах транспорта следует формировать удобные маршруты, использовать передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса.

«И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным», — подчеркнул Путин, добавив, что для россиян он является наиболее быстрым и экономичным.

Президент сообщил, что в России автобусы, троллейбусы и трамваи ежегодно перевозят более десяти миллиардов человек. Следует комплексно улучшать систему перевозок, причем, не только в крупных городах, но и в средних и малых, а также на сельских территориях.

В сентябре Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил расширять Транссибирскую магистраль и наращивать работы по Северному морскому пути.