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21:08, 20 ноября 2023Среда обитания

Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта в РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов повышать скорость и комфортность общественного транспорта, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что на всех видах транспорта следует формировать удобные маршруты, использовать передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса.

«И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным», — подчеркнул Путин, добавив, что для россиян он является наиболее быстрым и экономичным.

Президент сообщил, что в России автобусы, троллейбусы и трамваи ежегодно перевозят более десяти миллиардов человек. Следует комплексно улучшать систему перевозок, причем, не только в крупных городах, но и в средних и малых, а также на сельских территориях.

В сентябре Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил расширять Транссибирскую магистраль и наращивать работы по Северному морскому пути.

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      Марина Совина
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