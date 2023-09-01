Путин поручил расширять Транссиб и наращивать работы по Севморпути

Президент РФ Путин поручил расширять Транссиб и наращивать работы по Севморпути

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил расширять Транссибирскую магистраль и наращивать работы по Северному морскому пути. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что отдельной темой является развитие логистики и транспорта, усиление возможностей арктических морских и речных портов, аэропортов, ремонт и строительство автодорог.

Путин подчеркнул, что подобные проекты имеют особое значение и для Сибири, и для всей страны, как для бизнеса, так и для граждан, для максимально удобного транспортного сообщения.

Российский лидер добавил, что за последние годы удалось сделать многое, призвав не терять набранные темпы.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по самому северному мосту через Енисей в Красноярском крае.

