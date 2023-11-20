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15:11, 20 ноября 2023Путешествия

Раскрыты самые дорогие туристические развлечения в мире

Daily Mail назвал поездку на Южный полюс самым дорогим развлечением для туристов

Фото: Gary Hershorn / Getty Images

Путешественникам раскрыли самые дорогие туристические развлечения в мире. Соответствующий список составил британский таблоид Daily Mail.

На первое место издание поставило поездку на Южный полюс. Путевки на край света предлагают за 59 900 долларов (почти 5,3 миллиона рублей). В пакет входит перелет туда и обратно, питание и проживание в палатках в течение шести-семи дней.

Также в числе дорогостоящего досуга для туристов источник назвал поездку на историческом поезде Belmond British Pullman по Великобритании. Состав 1951 года выпуска отправляется с лондонского вокзала «Виктория» утром и возвращается в тот же день. За 3780 долларов (333 тысячи рублей) путешественники могут насладиться интерьерами, которые создал режиссер Уэс Андерсон в своем фирменном стиле, без ограничений пить шампанское, оценить изысканный обед из пяти блюд.

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Для любителей дикой природы в странах Африки организуют походы к гориллам. Например, в Руанде изучить этих животных можно в Национальном парке Вулканов. Разрешение на посещение парка стоит 1500 долларов (132 тысячи) с человека, причем часть средств идет на природоохранные и образовательные проекты.

В списке Daily Mail есть и вертолетная экскурсия на Эверест. Четырехчасовой тур на самую высокую точку планеты обойдется в 1350 долларов (около 120 тысяч рублей), при этом за время полета экстремалы смогут высадиться и на других вершинах, например, Лхоцзе (8516 метров).

Издание также включило в перечень дорогостоящих развлечений отдых в отеле «Усадьба жирафов» (Giraffe Manor) в Найроби, Кения. Там живет самый редкий вид этих животных — жирафы Ротшильда. Они свободно гуляют по усадьбе и могут даже заглядывать в окна в надежде получить угощение. Одна ночь в усадьбе стоит от 875 долларов (77 тысяч), причем остановиться там крайне сложно: из-за популярности места очереди на заселение можно ждать до полугода.

Ранее россиянам назвали топ самых опасных для посещения стран. В их число вошли Венесуэла, Грузия, ОАЭ и Доминиканская Республика.

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      Мария Борисова
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