Россиянам раскрыли способы экономить деньги

Россиянам раскрыли действенные лайфхаки по экономии денег. На эту тему высказалась директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова, соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт порекомендовала научиться считать заработанные средства, а именно планировать свой бюджет. Так, необходимо записать все свои месячные расходы, после этого оценить доход и рассчитать обязательные траты. «Откладывайте сумму на них сразу. Затем подумайте, какие статьи расходов вы можете скорректировать, на что можете тратить меньше», — уточнила она.

Среди других способов собеседница издания назвала умение пользоваться акциями и другими выгодными предложениями от магазинов и банков. По ее словам, важно следить за кэшбеками, с помощью которых можно вернуть от 1 до 25 процентов всех потраченных денег. «Подпишитесь на email-рассылки и Telegram-каналы — так можно получать актуальные промокоды и вовремя их использовать», — добавила эксперт.

Среди прочего следует следить за распродажами и приобретать вещи согласно сезону. «Выгоднее всего приобретать летние вещи зимой, а зимние — летом. Кроме того, есть межсезонные акции и "Черная пятница" в ноябре», — напомнила специалистка.

«Самый простой способ накопить деньги — это откладывать нужную сумму на сберегательный счет сразу, как только вы получили зарплату. Сначала попробуйте откладывать ту сумму, отсутствие которой будет для вас незаметным», — заключила Пыжова.

Ранее в ноябре Пыжова также посоветовала россиянам делать ремонт осенью, зимой или в начале весны, чтобы сэкономить на нем.