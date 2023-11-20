Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

В Москве суд приговорил посредника во взяточничестве к 4 годам колонии

В Москве суд приговорил 54-летнего Михаила Пикельного к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мужчина также должен выплатит штраф в размере более 4,9 миллиона рублей. Ранее с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигурант свою вину признал.

По версии следствия, осужденный по поручению бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Главного управления МВД России по столице договаривался с главой предприятия о взятке, благодаря которой полицейский не будет проводить проверки, а, напротив, начнет оказывать различную поддержку.

При посредничестве Пикельного стороны договорились о передаче пяти миллионов рублей, а также ежемесячном платеже в виде 600 тысяч рублей. Посредника задержали 2 августа 2022 года. В дальнейшем он содействовал изобличению полицейского, которому 3 августа 2022 года лично передал деньги и муляжи.

Ранее в Ингушетии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников полиции и бизнесмена. На взятках они заработали более 11 миллионов рублей.