Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:58, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

В Москве суд приговорил посредника во взяточничестве к 4 годам колонии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве суд приговорил 54-летнего Михаила Пикельного к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мужчина также должен выплатит штраф в размере более 4,9 миллиона рублей. Ранее с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигурант свою вину признал.

По версии следствия, осужденный по поручению бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Главного управления МВД России по столице договаривался с главой предприятия о взятке, благодаря которой полицейский не будет проводить проверки, а, напротив, начнет оказывать различную поддержку.

При посредничестве Пикельного стороны договорились о передаче пяти миллионов рублей, а также ежемесячном платеже в виде 600 тысяч рублей. Посредника задержали 2 августа 2022 года. В дальнейшем он содействовал изобличению полицейского, которому 3 августа 2022 года лично передал деньги и муляжи.

Ранее в Ингушетии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников полиции и бизнесмена. На взятках они заработали более 11 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости