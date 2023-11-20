Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над пожилой матерью

В Ленобласти сын избил до смерти мать-пенсионерку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 52-летнего сына за расправу над 74-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 ноября на Лубянской улице во Всеволжске нашли пострадавшую с телесными подтверждениями. Следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Выяснилось, что сын поссорился с матерью и избил ее. Она не выжила.

Вскоре ему предъявят обвинение. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, расправившегося с 72-летней матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости