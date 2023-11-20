Россиянина задержали за расправу над пожилой матерью

В Ленобласти сын избил до смерти мать-пенсионерку

В Ленинградской области задержали 52-летнего сына за расправу над 74-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 ноября на Лубянской улице во Всеволжске нашли пострадавшую с телесными подтверждениями. Следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Выяснилось, что сын поссорился с матерью и избил ее. Она не выжила.

Вскоре ему предъявят обвинение. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, расправившегося с 72-летней матерью.