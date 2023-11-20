Россиянкам назвали популярный у богатых девушек маникюр

Директор по продукту сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам популярный у обеспеченных женщин маникюр. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Отмечается, что данный вид ухода за ногтями имеет несколько названий: «маникюр богатой девушки», clean look и «маникюр без маникюра». Эксперт описала два его варианта. Первый подразумевает под собой здоровые ногти без покрытия — при этом их полируют специальным бафом. В то же время в рамках второго используют прозрачный молочный, нюдовый или нежно-розовый лаки.

«Еще один вариант — "обратный френч", когда лунку ногтя выделяют белым цветом. Кстати, в натуральном маникюре вполне можно использовать сдержанный дизайн, например украсить один ноготь штампом или парой стразов», — добавила собеседница издания. Кроме того, она указала, что актуальны миндалевидная форма ногтей или мягкий квадрат.

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