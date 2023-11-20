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11:08, 20 ноября 2023Экономика

Российский JPMorgan резко нарастил активы после заявления об уходе

«Ъ»: «дочка» JPMorgan с марта 2022 года увеличила российские активы в 4 раза

Фото: Stefan Jeremiah / AP

Российская «дочка» JPMorgan резко нарастила активы со времени заявлений о сворачивании деятельности в стране, прозвучавших в марте 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Согласно отчетности, объем активов кредитной организации по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился на 48 процентов, превысив 203 миллиарда рублей, что позволило ей стать первой по размеру активов среди иностранных инвестбанков в России. С учетом значительного роста, зафиксированного и в предыдущем году, активы банка в целом выросли более чем в четыре раза, несмотря на запланированный уход.

Как отмечают журналисты, около 80 процентов активов «Дж. П. Морган банка» приходится на засекреченные строки бухгалтерского учета, которые в России можно не раскрывать по решению ЦБ. По мнению финансового эксперта Ольги Ульяновой, в условиях ограниченного доступа российских финансовых институтов к валютному рынку «американцы» могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования (торгово-финансовая операция в виде обмена разнообразными активами, предполагающая многопериодный обмен платежами) рубля и доллара.

Рост активов в стране у таких банков «не выглядит странным», считает специалист, поскольку «американские банки боятся вторичных санкций гораздо меньше, чем европейские».

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase анонсировал свой уход из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. «Мы сворачиваем свою деятельность в стране и не ведем никаких новых дел в России», — заявила пресс-секретарь организации Таша Пелио 11 марта 2022 года.

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      Дмитрий Воронин
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