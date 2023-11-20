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20:13, 20 ноября 2023Силовые структуры

Российское МВД объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка

МВД РФ разыскивает агробизнесмена с Украины Поворознюка по уголовной статье
Александр Поворознюк

Александр Поворознюк. Кадр: AGROSPHERA / YouTube

Российское МВД объявило в розыск украинского бизнесмена и генерального директора компании «Агрофирма Пятихатская» Александра Поворознюка по уголовной статье. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

По какой именно статье разыскивается агробизнесмен, в базе не сообщается. Иной информации на сайте ведомства не приводится.

Поворознюк стал известен на территории Украины после роликов с критикой политических оппонентов Владимира Зеленского. Кроме того, он фигурировал в скандале с сериалом, из-за которого подал в отставку Александр Ткаченко.

В октябре российское МВД объявило в розыск бывшего советника Владимира Зеленского Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Статья уголовного кодекса, по которой в отношении него было возбуждено дело, также не раскрывалась.

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