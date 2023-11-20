Саакашвили призвал президента Грузии помиловать его

Экс-президент Грузии Саакашвили на суде призвал помиловать его

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда призвал действующую главу республики Саломе Зурабишвили помиловать его и тем самым «восстановить политический баланс в стране» и вернуть детям своего отца. Его слова передает РИА Новости.

Бывшего грузинского лидера судят за разгон протестов в 2007 году и растрату бюджетных средств. На момент заседания Саакашвили проходит лечение в одной из клиник Грузии, к процессу он подключился по видеосвязи.

«Душой, конечно же, я чувствую себя более бодро, однако физически... врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии», — заявил бывший президент в ходе своего выступления.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 10 ноября заявил, что Саакашвили вернут в тюрьму после получения соответствующего решения врачей. Всего за два года ареста экс-президент провел в камере менее полугода.