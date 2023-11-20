Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 20 ноября 2023Бывший СССР

Саакашвили призвал президента Грузии помиловать его

Экс-президент Грузии Саакашвили на суде призвал помиловать его

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда призвал действующую главу республики Саломе Зурабишвили помиловать его и тем самым «восстановить политический баланс в стране» и вернуть детям своего отца. Его слова передает РИА Новости.

Бывшего грузинского лидера судят за разгон протестов в 2007 году и растрату бюджетных средств. На момент заседания Саакашвили проходит лечение в одной из клиник Грузии, к процессу он подключился по видеосвязи.

«Душой, конечно же, я чувствую себя более бодро, однако физически... врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Госпожа Саломе может одним росчерком вернуть моим детям своего отца и восстановить политический баланс в Грузии», — заявил бывший президент в ходе своего выступления.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 10 ноября заявил, что Саакашвили вернут в тюрьму после получения соответствующего решения врачей. Всего за два года ареста экс-президент провел в камере менее полугода.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде. За что наказали прославленную гимнастку?

      Микропластик в организме привел к болезни Паркинсона и деменции

      Задержан замдиректора департамента особо охраняемых природных территорий

      Пассажир устроил дебош на рейсе из Москвы

      Воспоминания Байдена о «былых временах» надоели молодым избирателям

      Израиль приостановил боевые действия в Палестине

      Врач перечислил способы предотвратить развитие распространенного вида аллергии

      Популярный стендап-комик рассказал об алкогольной зависимости

      «Почта России» выставила свои помещения в историческом здании на аукцион

      Выручка российских угольных предприятий рухнула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости