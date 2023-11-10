В Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму

Министр юстиции Грузии Брегадзе заявил о возвращении Саакашвили в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президента Михаила Саакашвили вернут в тюрьму после получения соответствующего решения врачей. Слова чиновника приводит «Sputnik Грузия» в Telegram.

По словам Брегадзе, состояние здоровья осужденного бывшего главы республики резко улучшается, его планируют перевести обратно. С мая 2022 года Саакашвили находился в клинике «Вивамеди», до этого — в военном госпитале и тюремной больнице. Всего за два года ареста экс-президент провел в камере менее полугода.

Ранее глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау заявлял, что получение Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза зависит от решения о дальнейшей судьбе Михаила Саакашвили. Обеспокоенность состоянием бывшего президента также выражал депутат Европарламента Йоханнес Хан.