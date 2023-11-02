Членство Грузии в ЕС снова увязали с судьбой Саакашвили

Глава МИД Польши Рау: членство Грузии в ЕС зависит от судьбы Саакашвили

Получение Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза (ЕС) зависит от решения о дальнейшей судьбе бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Збигнев Рау, передает агентство «Sputnik Грузия».

Ранее депутат Европейского парламента Йоханнес Хан заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации.

В декабре 2023 года другой депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский связал возможное одобрение заявки страны на членство в Евросоюзе с освобождением Саакашвили. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент [останется] под стражей и умрет в тюрьме», — предупредил он.