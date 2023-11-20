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09:58, 20 ноября 2023Мир

Стало известно о намерении Израиля создать буферную зону в Газе

Израиль намерен создать буферную зону в секторе Газа после окончания конфликта

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израиль намерен создать буферную зону в секторе Газа вдоль границы республики после окончания конфликта. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ) от израильских и американских чиновников.

Отмечается, что Тель-Авив не хочет управлять территориями Газы. Однако, по словам одного из источников, израильская сторона намерена создать на территории анклава «ничейную землю», которая останется частью сектора, но на которой будет запрещено проживать палестинцам.

WSJ обращает внимание, что отношение американской администрации к данному решению пока неясно, поскольку технически оно не приведет к сокращению территории Газы.

Ранее израильский министр без портфеля Гидеон Саар заявил, что Израиль установит зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться.

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      Виктория Кондратьева
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