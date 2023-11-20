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08:11, 20 ноября 2023Экономика

Суд в США согласился рассмотреть иск к России на десятки миллиардов долларов

РБК: суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами нефтяной компании ЮКОС на 50 миллиардов долларов. Теперь дело может быть рассмотрено по существу из-за отказа судьи Берила Хауэлла признать право РФ на суверенный иммунитет в США, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Спор касается десятилетнего разбирательства в международном третейском суде в Гааге, который в 2014 году присудил экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за «экспроприацию» компании. С тех пор, как утверждает агентство Reuters, размер компенсации увеличился на 10 миллиардов долларов с учетом процентов.

После отказа властей России выплатить требуемую сумму, бывшие акционеры ЮКОСа инициировали разбирательства в ряде юрисдикций, в том числе в США. При этом решение суда Гааги до сих пор оспариваются Россией в судебной системе Нидерландов.

Как уточняется в материалах окружного суда США по округу Колумбия, иск акционеров ЮКОСа попал под «арбитражное исключение», прописанное в законе об иммунитетах иностранного государства (FSIA). Оно гласит, что иностранное государство не защищено от судебных процессов в США, если истец обратился за подтверждением арбитражного решения, вынесенного в соответствии с соглашением сторон и подчиняющегося положениям Нью-Йоркской конвенции.

В начале ноября агентство Reuters сообщило об отказе Высокого суда Лондона признать за Россией госиммунитет по делу ЮКОСа. Как уточнялось, к тому времени суммарный размер обязательств РФ перед тремя компаниями — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — вырос до 60 миллиардов долларов. Судья Сара Кокерилл тогда объяснила свое решение тем, что Москва сама согласилась на арбитражное разбирательство, поэтому ее попытки оспорить решение не имеют законных оснований.

Анатолий Акулов
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