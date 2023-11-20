Суд в США согласился рассмотреть иск к России на десятки миллиардов долларов

РБК: суд в США согласился рассмотреть иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство России о признании неподсудным спора с экс-акционерами нефтяной компании ЮКОС на 50 миллиардов долларов. Теперь дело может быть рассмотрено по существу из-за отказа судьи Берила Хауэлла признать право РФ на суверенный иммунитет в США, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.

Спор касается десятилетнего разбирательства в международном третейском суде в Гааге, который в 2014 году присудил экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за «экспроприацию» компании. С тех пор, как утверждает агентство Reuters, размер компенсации увеличился на 10 миллиардов долларов с учетом процентов.

После отказа властей России выплатить требуемую сумму, бывшие акционеры ЮКОСа инициировали разбирательства в ряде юрисдикций, в том числе в США. При этом решение суда Гааги до сих пор оспариваются Россией в судебной системе Нидерландов.

Как уточняется в материалах окружного суда США по округу Колумбия, иск акционеров ЮКОСа попал под «арбитражное исключение», прописанное в законе об иммунитетах иностранного государства (FSIA). Оно гласит, что иностранное государство не защищено от судебных процессов в США, если истец обратился за подтверждением арбитражного решения, вынесенного в соответствии с соглашением сторон и подчиняющегося положениям Нью-Йоркской конвенции.

В начале ноября агентство Reuters сообщило об отказе Высокого суда Лондона признать за Россией госиммунитет по делу ЮКОСа. Как уточнялось, к тому времени суммарный размер обязательств РФ перед тремя компаниями — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — вырос до 60 миллиардов долларов. Судья Сара Кокерилл тогда объяснила свое решение тем, что Москва сама согласилась на арбитражное разбирательство, поэтому ее попытки оспорить решение не имеют законных оснований.