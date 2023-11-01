Лондонский суд отказал России в иммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Россия не может претендовать на государственный иммунитет в разбирательстве по иску владельцев бывшей нефтяной компании ЮКОС, в рамках которого она должна выплатить трем компаниям 60 миллиардов долларов. Такое решение принял Высокий суд Лондона, передает Reuters.

Судья Сара Кокерилл подтвердила правоту истцов — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, подчеркнув, что Москва сама согласилась на арбитражное разбирательство, поэтому ее попытки оспорить решение не имеют законных оснований.

Арбитражный суд в Гааге вынес вердикт еще в 2014 году. Тогда бывшим акционерам присудили более 50 миллиардов долларов, так как судья посчитал, что ЮКОС обанкротили намеренно. Окружной суд Гааги решение отменил, но в 2020 году апелляционная инстанция встала на сторону бывших акционеров.

Тогда Конституционный суд (КС) России разрешил не платить 57 миллиардов долларов (сумма складывается из основной, в размере 50 миллиардов долларов, и штрафа за неуплату) бывшим акционерам ЮКОСа. Согласно новой позиции, споры по нератифицированным договорам нельзя рассматривать в качестве международного арбитража. Таким образом, деньги истцы не получили до сих пор.

В апреле прошлого года Федеральный суд округа Колумбия в США отклонил ходатайство России о дальнейшей приостановке разбирательства, поданное в 2021 году. В решении говорилось, что новые отсрочки создадут «серьезные трудности» для экс-акционеров.