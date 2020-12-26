Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа

Конституционный суд (КС) России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги. Это следует из разъяснения КС к постановлению 2012 года № 8-П по проверке федерального закона «О международных договорах». На разъяснение, опубликованное 25 декабря, обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Спустя восемь лет КС дополнил старое решение новой позицией, согласно которой споры по нератифицированным договорам не может рассматривать международный арбитраж.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять «не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения». В том числе решение распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ). Договор временно применялся с 1994 года, но так и не был ратифицирован, на основании него международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам бывших акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Впоследствии сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов из-за штрафа.

Однако КС признал, что его решение восьмилетней давности «не должно интерпретироваться» как допускающее передачу споров в международный арбитраж. Споры по международным договорам «о поощрении и взаимной защите инвестиций» должны рассматриваться в России. Фактически КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

Как стало известно 4 декабря, Верховный суд Нидерландов встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа. Он не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России. В Минюсте России такое решение признали неправомерным и собрались продолжить отстаивать свои интересы в королевстве и других юрисдикциях.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К настоящему моменту сумма штрафа за счет пеней выросла уже на 7 миллиардов долларов.

В июне власти России заявили, что готовы к затяжному разбирательству, поскольку у Москвы есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.