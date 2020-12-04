Россия ответила на отказ суда по делу ЮКОСа

Россия ответила на отказ Верховного суда Нидерландов в просьбе приостановить решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. В Минюсте его признали неправомерным и собрались продолжить отстаивать свои интересы в королевстве и других юрисдикциях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отметили, что суд не принял доводы российской стороны о недобросовестных действиях бывших акционеров нефтяной компании. В Минюсте указывали, что те пытались взыскать имущество, не принадлежащее России или защищенное дипломатическим иммунитетом. В частности, это касается товарных знаков федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» (марки Moskovskaya и Moskovskaya Osobaya, Stolichnaya и Na Zdorovye). В ведомстве также считают, что суд проигнорировал подставной характер компаний-однодневок, выступающих стороной разбирательства.

Судебный процесс по делу ЮКОСа начался еще в 2005 году. Летом 2020-го Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на февральское решение Апелляционного суда Гааги. Тот обязал Москву выплатить штраф в размере 57 миллиардов долларов по делу ЮКОСа. Верховный суд должен был изучить доводы России о том, что при толковании положений международного права Апелляционный суд допустил многочисленные юридические ошибки. Кроме того, Москва жаловалась на неправомерность отказа принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров. В октябре 2020 года Россия попросила приостановить исполнение решения апелляционной инстанции о выплате штрафа.

Однако, как стало известно 4 декабря, Верховный суд Нидерландов, встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа. Он не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России. В результате экс-акционеры могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений, пока ждут окончательного вердикта.