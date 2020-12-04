России отказали в просьбе по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отказал России в просьбе приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерами ЮКОСа. Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона подала соответствующее ходатайство летом 2020 года. Суд изучил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и «не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России», отмечается в решении. Это означает, что экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений, пока ждут окончательного вердикта по делу.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К настоящему моменту сумма штрафа за счет пеней выросла уже на 7 миллиардов долларов.

Власти России заявили, что готовы к затяжному разбирательству, поскольку у Москвы есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.