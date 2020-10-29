Россия попросила приостановить исполнение решений по делу ЮКОСа

Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом сообщил заместитель главы Минюста России Михаил Гальперин, передает РИА Новости.

Слушания по заявлению России состоятся 30 октября. По словам Гальперина, ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Он отметил, что ранее нидерландский суд поддержал позицию России и отклонил доводы истцов об отсутствии у инстанции юрисдикции на то, чтобы рассматривать заявление о приостановлении.

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на сторону истцов и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов. Затем решение отменил Окружной суд Гааги, однако в феврале апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К тому моменту сумма многомиллиардного штрафа увеличилась за счет пеней и достигла 57 миллиардов долларов.

Россия заявила, что оспорит решение суда, и 15 мая 2020 года подала жалобу в Верховный суд Нидерландов. Российский Минюст допускает, что процесс может затянуться на годы, и приготовился к затяжному разбирательству.