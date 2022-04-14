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Суд США отклонил ходатайство России по делу бывших акционеров ЮКОСа

Суд США отклонил ходатайство России о приостановке разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Федеральный суд округа Колумбия в США отклонил ходатайство России о дальнейшей приостановке разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с РФ 50 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление в электронной базе суда.

Ходатайство было подано Россией в конце 2021 года.

Суд высказался против «предоставления новых отсрочек в этом деле», при этом разбирательство в Амстердаме может завершиться позднее 2024 года. В постановлении говорится, что дальнейшая приостановка тяжбы в США создаст «серьезные трудности» для экс-акционеров. Российские активы в США в будущем могут стать недоступны из-за санкций, отмечается в документе.

Кроме того, истцам было отказано в удовлетворении ходатайства о том, чтобы Россия предоставила суду семь миллиардов долларов на случай, если в рамках разбирательства будет решено взыскать с нее эти средства. Российская сторона может представить суду документы в защиту позиции не позднее 27 апреля, а истцы — к 11 мая.

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Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров.

Со своей стороны Конституционный суд России в 2020 году разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа. В целом российская сторона готова к затяжному разбирательству: Москва утверждает, что у нее есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.

Марина Совина
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