Российская разведка рассказала о требовании Запада к Зеленскому против России

СВР: Запад требует от Зеленского показать миру невозможность победы России

Западные государства требуют от Владимира Зеленского показать мировому сообществу невозможность победы России. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает ТАСС.

Глава ведомства Сергей Нарышкин считает, что Запад требует от украинских властей не считаться с потерями в конфликте и принять меры для восполнения огромных потерь ВСУ.

Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву расширить возрастные рамки призыва с 17 до 70 лет, а также начать мобилизацию женщин.

Ранее 20 ноября газета The Guardian со ссылкой на источник написала, что Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. По мнению автора статьи, он обеспокоен «феноменом Черчилля», когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах.