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15:59, 20 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о страхе Зеленского проиграть на президентских выборах

The Guardian: Зеленский боится проиграть на будущих выборах президента Украины

Фото: Juan Medina / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Зеленский обеспокоен «феноменом Черчилля», когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах. Кроме того, украинские оппозиционные политики заявляют, что после завершения конфликта вернутся к вопросам о готовности президента к нынешним событиям, сообщает издание.

Ранее Зеленский в своем обращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения президентских выборов, и все силы необходимо направить на борьбу с Россией.

Уинстон Черчилль руководил британским правительством с 1940 по 1945 год. Однако незадолго до окончания войны он проиграл выборы, уступив Клементу Эттли. В 1951-м Черчилль вновь стал премьер-министром Великобритании и занимал этот пост до 1955 года.

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      Кристина Есикова
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