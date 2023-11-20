Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:49, 20 ноября 2023Ценности

Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала откровенные фото в честь 20-летия

Фото: @maria_iliukhina

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», показала откровенные фото в честь 20-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость предстала перед камерой в монохромном черном наряде, который состоял из укороченной куртки, надетой на голое тело и обнажавшей грудь снизу, и мини-юбки с глубоким разрезом. Кроме того, знаменитость примерила остроносые сапоги до колен на шпильках, сетчатые перчатки без пальцев и солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Актриса убрала волосы в высокий хвост, накрасила губы и ногти красным цветом и выбрала в качестве аксессуара объемные золотистые серьги-кольца.

Ранее франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала фото с голой грудью и разочаровала фанатов. 24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачной кофте, кружевных трусах, белых гольфах и остроносых золотистых туфлях.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости