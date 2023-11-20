Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала откровенные фото в честь 20-летия

Актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», показала откровенные фото в честь 20-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость предстала перед камерой в монохромном черном наряде, который состоял из укороченной куртки, надетой на голое тело и обнажавшей грудь снизу, и мини-юбки с глубоким разрезом. Кроме того, знаменитость примерила остроносые сапоги до колен на шпильках, сетчатые перчатки без пальцев и солнцезащитные очки.

Актриса убрала волосы в высокий хвост, накрасила губы и ногти красным цветом и выбрала в качестве аксессуара объемные золотистые серьги-кольца.

Ранее франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп показала фото с голой грудью и разочаровала фанатов. 24-летняя дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в прозрачной кофте, кружевных трусах, белых гольфах и остроносых золотистых туфлях.