В НАТО испугались деятельности Додика

Столтенберг обеспокоен сепаратистской риторикой главы Республики Сербской Додика

В НАТО обеспокоены сепаратистской риторикой главы Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также возможным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Сараево, сообщает Reuters.

Отмечается, что Додик в последние месяцы неоднократно заявлял, что есть планы отделиться от Боснии и присоединиться к соседней Сербии.

«Мы обеспокоены сепаратистской и раскольнической риторикой, а также возможным иностранным вмешательством, включая Россию», — выразил опасения генсек НАТО.

По данным агентства, пророссийские боснийские сербы отказались от поддержки вступления Боснии в НАТО, что фактически остановило планы властей страны по интеграции в альянс.

Ранее Додик назвал президента России Владимира Путина лучшим человеком, которого он знает в мире политики. Он добавил, что гордится фактом знакомства с Путиным и планирует посетить Россию в скором времени.