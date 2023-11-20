Губернатор Клычков: в Орловской области обезвредили украинский беспилотник

В Орловской области сбили украинский беспилотник, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков.

«Сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины», — отметил он.

Клычков уточнил, что повреждений и пострадавших, по оперативным данным, не последовало. Ситуация находится под контролем, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Минобороны сообщили, что вечером 20 ноября около 21:30 украинский беспилотник самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны над территорий Брянской области.

