Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

Минобороны: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом, об этом сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что попытка совершить террористическую атаку по российской территории беспилотником самолетного типа была пресечена 20 ноября около 21:30 по московскому времени.

В понедельник днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз. По его словам, во время атаки частичные повреждения получил один жилой дом и хозяйственные постройки. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

