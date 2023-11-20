Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — написал он.

По его словам, во время атаки частичные повреждения получил один жилой дом и хозяйственные постройки. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянской области россиянин нашел боевой украинский беспилотник. Инцидент произошел возле села Сопычи в Погарском районе. Прибывшие оперативники установили, что к аппарату приделан кассетный боеприпас.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.