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16:04, 20 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе осудили иностранца за пособничество террористам из Сирии

ФСБ: в Омске осудили на 8 лет иностранца за пособничество террористам из Сирии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске суд приговорил к восьми годам лишения свободы иностранца за пособничество запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Омской области.

Гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона признали виновным по статье о содействие в финансировании террористической деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, фигурант общался с участником террористической организации, который находился в Сирии, изучал специальную литературу о взрывных устройствах и предлагал террористам помощь в ресурсном обеспечении. Кроме того, силовики выяснили, что иностранец планировал уехать из России в Сирию для участия в боевых действиях.

Ранее в Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за денежную помощь террористам. По данным силовиков, в 2022 и 2023 годах мужчина делал перечисления членам запрещенных в России международных террористических организаций.

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      Екатерина Кашурникова
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